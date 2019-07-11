Almanya Dışişleri Bakanı’ndan Başbakan’a kutlama

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Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani’ye yeni görevinden ötürü kutlama mesajı gönderdi.

Kürdistan Parlamentosu tarafından Başbakan olarak seçilmesinden ötürü Mesrur Barzani’ye en sıcak tebriklerini ilettiğini söyleyen Maas, Mesrur Barzani’nin başbakan seçilmesinin Erbil ile Bağdat arasındaki ilişkilerin güçlenmesi güvenlik açısından önemli olduğunu belirtti.

Mesrur Barzani’ye başarı dileğinde bulunan Almanya Dışişleri Bakanı, Almanya’nın Kürdistan Bölgesi ile önümüzdeki dönemde de güvenilir bir ortak olmayı sürdüreceğini ifade etti.

Mesrur Barzani dün (10.07.2019), Kürdistan Parlamentosu’nda yapılan güven oylamasında Başbakan seçildi, kabinesi de güvenoyu aldı.

Başbakan Mesrur Barzani yemin töreninin ardından hükümet programını açıkladı ve “güçlü Kürdistan” mesajını yineledi.

“Bugün burada çalışma arkadaşlarımla birlikte, halkımızın fedakarlığı ve mücadelesinin kazanımı olan bu saygın parlamentonun karşısında güvenoyu alıp yasal yemin etmekten çok mutluyum” diye sözlerine başlayan Başbakan, şöyle devam etti:

“Bugün şehitlerin kanı, kahraman Peşmerge’nin mücadelesi ve halkımızın direnci sayesinde 9’uncu Kürdistan Bölgesi Hükümeti kabinesi doğmuştur ki demokrasi süreci ve yönetim kazanımlarına bağlılıkta Kürdistani güçlerimizin bir başka siyasi belgesidir."