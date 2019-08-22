İran’ın yeni hava savunma sistemi: Bawer 373

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İran en son ürettiği yerli hava savunma sistemi “Bawer 373”ü (İnanç), ülkenin Cuhmurbaşkanı Hasan Ruhani’nin katıldığı törenle tanıttı.

Rus S-300 hava savunma sistemine eşdeğer özellikte olduğu belirtilen Bawer 373’ün, 200 kilometre mesafedeki hedefi vurma kabiliyetine sahip olduğu ve yakın zamanda İran güvenlik güçlerine teslim edileceği belirtildi.

İran medyası, Bawer 373 ile S-300’lerin özelliklerini karşılatırarak aynı kapasitede olduğuna yer verdi.

İran yönetimi, 2007 yılında Rusya ile 900 milyon dolarlık S-300 anlaşması imzalamıştı. Ancak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMKG) İran’a yönelik yaptırımları nedeniyle Moskova bu anlaşmayı feshetmek zorunda kalmıştı.

2015 yılında bu anlaşmayla ilgili görüşmeler yeniden başlamış, 2016 yılında S-300 hava savunma sistemi Tahran’a teslim edilmişti.