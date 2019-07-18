Macaristan’a ‘Göçmenleri düşman gibi göstermeyin’ uyarısı

HABER MERKEZİ

BM göçmenlerin insan hakları konusundaki özel raportörü Felipe Gonzalez Morales, Macar hükümetinin göç konusundaki tutumunu eleştirerek, “Hükümet, göçmenleri günah keçisi haline getiren bu yaklaşımını gözden geçirmeli” dedi.

Birleşmiş Milletler (BM), göçmenlerin insan hakları konusundaki özel raportörü Gonzalez Morales’in Macaristan’daki göçmenlerin durumuna ilişkin gözlemlerinin yer aldığı değerlendirmeler kamuoyuyla paylaştı.

Açıklamada, yaklaşık bir haftadır Macaristan’da bulunan Morales’in 2016’dan itibaren her 6 ayda bir uzatılan hükümetin “kitlesel göç nedeniyle ilan ettiği kriz durumu” başta olmak üzere, ülkede göçmenlere yönelik yaklaşım ve göçmenlerin içinde bulunduğu koşullara ilişkin gözlemlerine yer veridi.

“TUTUKLU MUAMELESİ GÖRÜYORLAR”

González Morales, Avrupa’da göçmen hareketliliğinin yaşanmasıyla birlikte, Macaristan’da hem resmi hem de kamuoyunun göçmen karşıtı bir söylem geliştirdiğini, hükümet tarafından yürütülen göçmen karşıtı kampanyada, göçmenlerin terör de dahil olmak üzere güvenlik tehditleriyle ilişkilendirildiğini belirtti.

Güvenlik endişelerinin insan hakları ihlallerini haklı gösteremeyeceğini kaydeden Morales, “Hükümetin göç konusunu yönetmeye ilişkin güvenlik odaklı söylemini yeniden gözden geçirmesi ve insan hakları temelli bir yaklaşıma yönelmesi çağrısında bulunuyorum. Göç konusunun siyasallaştırılması, göçmenleri günah keçisi haline getiriyor. Göçmenler, bu ülkedeki hem resmi söylemde hem de kamuoyunda tehlikeli düşmanlar olarak gösteriliyor, ancak ziyaretim sırasında gördüğüm şey, transit bölgelerdeki jiletli tel çitin arkasına hapsedilen bir grup umutsuz, travma yaşamış ve çaresiz erkek, kadın, kız ve gençler” ifadesini kullandı.

Morales, özellikle refakatsiz çocuklar ve ailelerin bir nevi tutuklu muamelesi görmesinin yadırgayıcı olduğunu kaydetti.