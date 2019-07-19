Bitlis’te askeri araca roketli saldırı

HABER MERKEZİ
Bitlis'in Bölükyazı köyü yakınlarında askeri araca yapılan roketli saldırı sonucu 1 binbaşı hayatını kaybederken, 1 korucu ile araç sürücüsü de yaralandı.
Bitlis'te, PKK'liler tarafından düzenlenen saldırı sonucu Merkez Jandarma Komutanı Binbaşı Zafer Akkuş hayatını kaybetti.
Sorumluluk bölgesindeki korucuları kontrol etmek amacıyla merkeze bağlı Çalıdüzü köyü bölgesine giden Akkuş'un içinde bulunduğu sivil araca PKK'liler roketli saldırı düzenledi.
Saldırıda ağır yaralanan Akkuş, kaldırıldığı Bitlis Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Saldırı sonrası bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı.
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