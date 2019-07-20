Kırık kalp sendromu kanseri tetikliyor

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Eş ve aile üyelerinden birinin kaybı gibi aşırı stresli durumların neden olduğu kırık kalp sendromunun kanseri tetikleyebileceği ortaya çıktı.

Amerikan Kalp Derneği tarafından yapılan bir araştırmada kalp kırıklığı sendromu ile kanser arasındaki ilişki araştırıldı. Bilim insanları kırık kalp sendromu bulunan bin 600 hastanın kayıtlarını inceleyerek çalışmaya başladı.

Çarşamba günü yayımlanan bilimsel çalışmada, kalp kırıklığı sendromuna yakalanan her 6 hastanın birinde kanser hastalığının ortaya çıktığı tespit edildi. Kanser olan bu hastaların da aynı hastalığa yakalananlara göre ilk 5 yıl içinde hayata veda etme olasılıklarının daha yüksek olduğu ortaya çıktı.

Çalışmayı yapan bilim insanları, kırık kalp sendromu ile kanser arasındaki ilişkinin tamamen aydınlatılamadığını vurguladı. Çalışmada iki rahatsızlık arasındaki neden bağlantısının da kesin şekilde bulunamadığı belirtildi.

Çalışmanın sonuç bölümünde kalp kırıklığı sendromu bulunan hastaların kansere yakalanma riskinin daha fazla olduğu belirtildi. Bu nedenle bu sendromu bulunan hastalara daha fazla kanser hastalığının teşhisinde uygulanan testlerin yapılması gerektiği ifade edildi.

KIRIK KALP SENDROMU NEDİR?

Duygusal ya da fiziksel gerginlik sonucu oluşan bir Kırık Kalp Sendromu rahatsızlığı, strese bağlı kardiyomiyopati olarak da biliniyor.

Bu sendromun ortaya çıkması genel olarak duygusal ani gelişmelere bağlı. Bunların başında sevilen bir kişiden ayrılma veya onu kaybetme, aldatılma, yaşanılan travmalar, şoklar ve depresyon geliyor.

Bu sendromun kadınlarda görülme oranı erkeklere göre daha fazla. (Kaynak: Euronews)