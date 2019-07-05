402 kilometreden Dünya’nın fotoğrafı görüntülendi

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NASA, dünyanın 402 kilometre yükseklikten nasıl göründüğüne dair bir fotoğraf yayımladı.

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) görevli astronotların çektiği fotoğraf, yerden yaklaşık 402 kilometre yükseklikte çekildi. Fotoğrafta Güneydoğu Asya ve Endonezya gözüküyor.

ISS, Dünya etrafında saatte 28 bin kilometreden fazla hızla dönüyor. Bu hızda, Dünya etrafındaki bir tur yaklaşık olarak 90 dakika sürüyor.

Amerikan Uzay ve Havacılık Ajansı (NASA) araştırmacıları, “Her gün böyle bir ihtimaliniz olduğunu düşünün” diyor.

Görevli astronotların, gezegenimizin dinamiklerini anlamak için geospatila (coğrafi döngüsel) bilgileri kullandığını söyleyen NASA araştırmacıları, görüntüyü de ‘huzurlu sahne’ olarak nitelendiriyor.

NASA, istasyonun 5 odalı bir ev ya da iki Boeing 747 uçağı kadar hacmi olduğunu, 6 kişilik mürettebatı ve misafirleri barındırabildiğini belirtirken, istasyonun yerdeki ağırlığının ise yaklaşık 450 bin ton olduğunu bildiriyor.

Bir futbol sahası genişliğindeki istasyon, ABD, Rusya, Japonya ve Avrupa yapımı modüller barındırıyor. (Kaynak: Webtekno)