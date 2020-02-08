Esper: Melez savaş taktikleri kullanıyorlar

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ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Rusya ve Çin'i 'revizyonist devletler' olarak nitelendirdi ve Rusya'yı 'melez savaş taktikleri' kullanmakla suçladı.

Johns Hopkins Üniversitesi'nde konuşan ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Moskova ve Pekin’in dünya düzenini yeniden inşa etmeye çalıştıklarını söyledi.

Esper, her iki ülkenin de stratejik fayda sağlamak için komşu devletlerin egemenliklerini ihlal ettiğini vurguladı.

Özellikle Rusya'yı 'melez savaş taktikleri' kullanmak ve siber operasyonlar yürütmekle suçladı.

Esper ayrıca, Çin'in fikri mülkiyet hırsızlığı yapmaya devam ettiğini ve 'Tek Kuşak Tek Yol' projesiyle diğer ülkelere ekonomik çözüm ve güvenlik politikalarını dayatmaya çalıştığını belirtti.

Rus yetkililer de ABD’nin uluslararası hukuku ihlal ettiği ve BM gibi kuruluşların otoritesini zayıflattığını öne sürüyor.

Ayrıca Kremlin, “Rusya’nın hiçbir zaman siber suçlarla ilgisinin olmadığını ve asla olmayacağını, buna karşılık ABD’nin siber suçlara katılımının resmi olarak ispat edildiğini” iddia ediyor.