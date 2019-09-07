Trump: Belki de barışa atılan ilk dev adım

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ABD Başkanı Donald Trump, Moskova ile Kiev arasında yapılan anlaşma kapsamında tutukluların iadesi üzerine Rusya ve Ukrayna'yı tebrik ederek yapılan takası "Belki de barışa atılan ilk dev adım" olarak nitelendirdi.

Rusya ile Ukrayna Ağustos ayı sonunda tutukluların karşılıklı serbest bırakılması konusunda çalışmaya başladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dünya Ekonomik Forumu’nda yaptığı konuşmada, bu sorunun yakın gelecekte çözüleceğini açıklamıştı. Takas süreci çerçevesinde her iki taraftan da serbest bırakılan mahkumlar bugün ülkelerine geri döndü.

Trump, Twitter hesabından “Rusya ile Ukrayna az önce çok sayıda mahkumu takas etti. Bu çok iyi bir haber, belki de barışa atılan ilk dev adım. Her iki ülkeyi de tebrik ederim!” diye yazdı.