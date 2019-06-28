Cuburi’den Kerkük Valiliği’ni bırakma planı

K24 - KERKÜK

Kerkük’ün atanmış valisi Rakan Said Cuburi’nin valiliği bırakıp Irak Parlamentosu üyesi olmak için hazırlık yaptığı bildirildi.

K24’e konuşan Irak Parlamentosu Üyesi Cemal Şuker, Rakan Said Cuburi’nin Kerkük için vali adayı belirlenene kadar görevine devam etmeyi düşündüğünü söyledi.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin (KYB) Kerkük konusunda anlaşmaya yakın oldukları için Cuburi’nin Irak Parlamentosu üyesi olmayı düşündüğünü kaydeden Şuker, parlamentonun iç tüzüğüne göre, parlamento üyelerinin oy vermesi halinde Cuburi’nin parlamenter olmasının yolunun açık olduğunu belirtti.

KYB, Kerkük Valisi adayının kendi partilerinden olması gerektiğini savunuyor.

Yasal prosedüre göre, Cuburi’nin valiliği bırakması halinde il meclisi seçimlerine kadar Kerkük Merkez Kaymakamı’nın valilik görevini yürütmesi bekleniyor.

16 Ekim 2017’de yaşanan gelişmelerin ardından Cuburi, Kerkük Valiliği’ne atanmış ve Kürt karşıtı politikalarıyla gündeme gelmişti.