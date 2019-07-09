176 asker hakkında gözaltı kararı

HABER MERKEZİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında tamamı muvazzaf 176 asker için gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda 100'ü Kara, 33'ü Hava, 37'si Deniz ve 6'sı Sahil Güvenlik Komutanlığı’na mensup tamamı muvazzaf toplam 176 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin yakalanmaları ve gözaltına alınmaları işlemlerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Organize Suçlarla Mücadele ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.
Öte yandan, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik 7 ilde yürütülen soruşturma kapsamında 5'i muvazzaf, 4'ü ihraç edilmiş 9 asker ile 8 eski askeri öğrenci hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Kocaeli KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Kocaeli, Ankara, Elazığ, Siirt, Sakarya, Osmaniye ve Manisa'da şüphelileri yakalamak için eş zamanlı operasyon düzenlendi. (Kaynak: Ajanslar)
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