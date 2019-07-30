Diyarbakır-Bingöl yolunda kaza: Çok sayıda yaralı

HABER MERKEZİ
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 3'ü ağır 21 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, tarım işçilerini taşıyan minibüs, Diyarbakır-Bingöl kara yolunun Abalı köyü mevkiinde virajı alamayarak devrildi.
Kazada, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 21 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Yaralılar, ambulanslarla Bingöl ve Diyarbakır ile Lice ve Hani ilçelerindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Sürücünün olay yerinden kaçtığı kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.
Minibüsün, Diyarbakır'dan Karadeniz'e gitmek üzere yola çıkan tarım işçisi aileleri taşıdığı belirtildi. (Kaynak: Ajanslar)
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