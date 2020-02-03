Kudüs Gücü komutanı Suriye'de öldürüldü

HABER MERKEZİ
İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü’nün önde gelen komutanlarından Asgar Paşapor'un, Suriye'deki çatışmalar sırasında öldürüldüğü açıklandı.
İran devlet televizyonunun internet sitesi "iribnews"e göre, Paşapor, dün Halep'te radikal gruplarla girdiği çatışmada yaşamını yitirdi.
Paşapor'un Irak'ta geçen ay ABD saldırısında hayatını kaybeden İranlı General Kasım Süleymani'nin yakın çalışma arkadaşlarından olduğu biliniyor.
Öte yandan, El Alem televizyonu, Paşapor’un İran’ın Suriye’deki özel operasyonlarının başındaki isim olduğunu bildirdi.
İran medyasının Devrim Muhafızları Ordusu'na yakın kaynaklardan paylaştığı bilgilere göre, Suriye'deki çatışmalarda şu ana kadar İran'a bağlı güçlerden yaklaşık 2 bin 400 kişi öldürüldü.
ABD, 3 Ocak 2020'de İranlı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'i, Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği bir hava saldırısıyla öldürmüştü.
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