Kerkük’e 500 bini aşkın Arap yerleştirildi

K24 - KERKÜK

2020 yılında Irak genelinde nüfus sayımının yapılması planlanırken, Kerkük ve Kürdistan Bölgesi idaresi altında olmayan diğer Kürdistani bölgelerde sürecin sağlıklı yürütülmeyeceğinden endişe ediliyor.

16 Ekim 2017’den itibaren Kerkük ve Irak Anayasası’nın 140’ıncı maddesi kapsamındaki diğer bölgelerde DAİŞ saldırılarının artmasıyla güvenlik sorunu büyürken, Araplaştırma faaliyetleriyle de demografik değişim hedefleniyor.

Peşmerge’nin 140’ıncı madde kapsamındaki bölgelerden çekilmek zorunda kalmasının ardından Kerkük’e 500 bini aşkın Arap’ın yerleştirildiği ve gıda formu aldığı ifade ediliyor.

Kerkük’ün atanmış valisi Rakan Cuburi’nin desteğiyle kente yerleştirilen Araplarla, Arap nüfusun çoğunluk haline getirilmek istendiği belirtiliyor.

Kerkük’te 1957 yılında yapılan sayımda Kürtlerin oranı yüzde 48.2 olarak açıklanırken, Baas rejimi dönemindeki Araplaştırma faaliyetlerinin ardından 1997 yılında gerçekleştirilen sayımda Kürtlerin kentteki nüfusu yüzde 21’e düşmüştü.

2003’ten itibaren Araplaştırma politikalarının sona ermesiyle birlikte Kerkük’teki Kürt nüfusu yüzde 60’a çıkmıştı.

Kerküklü siyasiler tarafından 16 Ekim olaylarının ardından tekrar başlayan Araplaştırma ve göç politikalarıyla birlikte Kerkük’te Kürt nüfusunun yüzde 50’ye düştüğü kaydediliyor.

Irak’ta 22 yıldır nüfus sayımı yapılmazken, 2020 yılında sayım yapılması planlanıyor.