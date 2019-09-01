Başkan Barzani: KDP bütün vatandaşların hakkını savunmalı

K24 - ERBİL

Başkan Mesud Barzani, Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) Irak Parlamentosu’ndaki grubunun, Kürdistan halkının yanı sıra, Irak’ta yaşayan vatandaşların da haklarını savunması gerektiğini söyledi.

Başkan Barzani bugün, Irak Parlamentosu KDP Grubu parlamentlerlerini kabul etti.

Son gelişmelerin değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen toplantıda Başkan Barzani, Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların çözümü ve Iraklı siyasi taraflarla nasıl ilişki kurulacağı hakkında ilgili görüşlerini aktardı.

Başkan Barzani, Irak Parlamentosu’ndaki KDP’li parlamenterlerin rolünün önemine vurgu yaparak, KDP’lilerin Kürdistan halkının meşru haklarını savunduğu gibi, Irak kentlerinde yaşayan vatandaşların da haklarını savunması gerektiğini ifade etti.

KDP’li parlamenterler de Irak’taki son siyasi süreç ve parlamento çalışmaları hakkında bilgi vererek, Kürdistan fraksiyonları arasında, başta Kürdistan halkının hak ve çıkarları olmak üzere işbirliği olmasının önemine değindi.