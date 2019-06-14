'Türkiye, S-400 konusunda noktayı koydu'

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Almanya merkezli Bild gazetesi, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi alımını nihai olarak onayladığını belirterek Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu anlaşmayı hayata geçirerek bilinçli olarak ABD ile çatışmaya gittiğini yazdı.

Gazetede yer alan haberde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Türkiye S400 savunma sistemlerini alacaktır demiyorum, almıştır. Biz bu işi bitirdik” sözleri değerlendirildi.

Türkiye’nin, ABD ile uzun süredir devam eden krize rağmen S-400’ü alma kararı aldığını yazan Bild, Erdoğan’ın, ABD’nin öfkeleneceğini dikkate alarak bu anlaşmayı imzaladığını ifade etti.

ABD’nin, bu anlaşma yüzünden Türkiye pilotlarına F-35 eğitimini kestiğini hatırlatan gazete, Washington’un, S-400 sisteminin NATO uçaklarıyla ilgili bilgi toplayabileceğinden korktuğunu belirtti.