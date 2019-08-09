Kürdistan

Afrin’de TSK üssüne saldırı

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Afrin’de TSK üssüne saldırı
TSK Afrin ÖSO YPG

HABER MERKEZİ

Türkiye Savunma Bakanlığı, Halk Savunma Birlikleri’nin (YPG), Afrin'deki Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait askeri üssüne yönelik gerçekleştirdiği saldırıda 2 askerin yaralandığını duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Batı Kürdistan’ın (Rojava) Afrin kentinin Tel Rıfat bölgesinde TSK mensuplarına ait bir üs bölgesine tanksavar roketiyle saldırı düzenlendiği belirtildi.

Yapılan açıklamada, saldırı sonucu iki askerin yaralandığı ifade edildi.

Saldırının gerçekleştiği bölgede tespit edilen hedeflerin vurulduğu bildirildi.

Afrin, 18 Mart 2018 yılından beri TSK ve Özgür Suriye Ordusu mensuplarının denetiminde bulunuyor.

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