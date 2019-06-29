KSDP lideri: PKK bahane sunuyor, Bağdat da yeşil ışık yakıyor

K24 - ERBİL

Kürdistan Sosyalist Demokrat Partisi (KSDP) Genel Sekreteri Muhamed Haci Mahmud, PKK’nin Türkiye’nin Kürdistan Bölgesi sınırlarını bombalaması için bahane verdiğini, Irak’ın da Türkiye’ye yeşil ışık yaktığını söyledi.

K24’e konuşan KSDP lideri Muhamed Haci Mahmud, Türkiye’nin Kürdistan Bölgesi’ne saldırı düzenlemesi için PKK’nin zemin hazırladığını belirterek, Bağdat hükümetinin de buna yeşil ışık yaktığını söyledi.

PKK’nin Kürdistan Bölgesi’nde eylem yapmak üzere oluşturduğu “Güney Kürdistan Öz Savunma Güçleri” isimli milis grubuyla ilgili olarak da Haci Mahmud, “Bu grup Kürdistan Bölgesi’ne zarar vermek için kurulmuştur. Buna izin verilmemeli. Bu grup bu kadar kahraman ise gitsin Kerkük’ü kurtarsın. Kandil ve çevresinde PKK’nin varlığından dolayı onlarca köy boşaltılmış. PKK sınırda yaşayan insanlardan vergi alıyor” dedi.

Bu sorunlara bir çözümün bulunması gerektiğini vurgulayan Muhammed Haci Mahmud, PKK’nin bölgede bu tür eylemlerine izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

Kürt siyasetçi Nizamettin Taş ise, “Abdullah Öcalan, PKK’nin Türkiye ve Suriye’nin hassasiyetlerine dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Fakat PKK Kürdistan Bölgesi’nin hassasiyetlerini dikkate almıyor” dedi.

Kürdistan Bölgesi ve Batı Kürdistan (Rojava) halkının savunulması gerektiğini belirten Taş, PKK’nin Türkiye’nin uyarılarını dikkate almadığını, Kürt ve Kürdistan düşmanlığı yaptığını söyledi.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti de bugün yaptığı açıklamada, PKK’nin sınırdaki köylerde sivillerin hayatını tehlikeye attığını belirterek, PKK mensuplarının bu bölgelerden uzaklaşması gerektiğini bildirdi.