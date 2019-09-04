Halbusi: DAİŞ’le mücadele bitmedi

K24 - BAĞDAT

Irak Parlamentosu Başkanı Muhammed Halbusi, Irak’ın DAİŞ terörüyle mücadelesinin henüz bitmediğini söyledi.

Bağdat'ta Asya Parlamenterler Asamblesi Plan ve Bütçe Komisyonu Toplantısı'nda konuşan Irak Parlamentosu Başkanı Muhammed Halbusi, Irak'ta terörle mücadelenin devam ettiğini belirtti.

Halbusi, DAİŞ’le mücadelede Peşmerge, Haşdi Şabi ve diğer Irak güçlerinin etkin rolü olduğunu kaydederek, Uluslararası Koalisyon’un rolünün de unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Meclis Başkanı Halbusi, "DAİŞ’e karşı zaferimiz, sadece Iraklıların değil tüm insanlık tarihinin parlak sayfasıdır. Terör, Irak'ı savaş sahası olarak seçse de sadece Irak'ı değil, bölge ve dünyayı da hedef aldı" ifadelerini kullandı.

"Irak'ta teröre karşı savaşımızın henüz bitmediğini biliyoruz" diyen Halbusi, terörün bıraktığı yıkımın ancak uluslararası ortak çabalarla bertaraf edilebileceğini kaydetti.

Halbusi, ülkesinin bir çatışma alanı olarak kullanılmasının da mümkün olmadığını vurgulayarak, "Irak'ın uluslararası çatışma sahası olarak kullanılmasına ve bunun bir parçası olmamıza izin vermeyiz. Ülkemiz, krizlerin çözümü ve farklı görüşlerin yakınlaştırılması için köprü konumunda bulunuyor" diye konuştu.

DAİŞ nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan sığınmacıların evlerine dönmesi için çalışılması gerektiğini belirten Halbusi, terörün ardından bıraktığı hasarı onarmalarını gerektiğini vurguladı.

Halbusi sözlerini şöyle tamamladı: "Ülkemizde başkalarının çatışma ve çekişme faturasını fazlaca ödedik. Uluslararası meselelerin daima barış yoluyla çözülmesinden yanayız ve bu yönde çağrılar yapıyoruz."