Erdoğan'dan F-35 ve S-400 açıklaması

HABER MERKEZİ

Erdoğan, Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili ''ABD'nin aklıselimle davranacağını umuyorum'' dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan, ABD'nin F-35 savaş uçaklarını Türkiye’ye vermemesi durumunda alternatif çalışmalara başlayacaklarını belirtti.

Erdoğan, ABD’yle yaşanan F-35 krizine ilişkin şunları söyledi:

"Kusura bakmayın, biz şu anda bütün tedbirlerimizi en ideal şekilde almak zorundayız. F-35 vermiyor musunuz, biz o konuda da yine tedbirlerimizi alır, başka yerlere döneriz. Bu konuda da çalışmalarımızı yapıyoruz. Biz eli bağlı duramayız."

ABD’nin S-400 hava savunma sistemleri konusunda aklıselim hareket edeceğini umduklarını ifade eden Erdoğan, “F-35 konusundaki hiçbir tehdidin ülkemizi güvenlik projelerinden alıkoyamayacağını bir kez daha belirtiyorum. Türkiye'ye daha fazla adaletsizlik yapılmamalı. Biz üzüm yemenin peşindeyiz. Güvenlik ihtiyaçlarımız neyi gerektiriyorsa yapacağız. Birkaç yıl sonra bu konuda başka bir Türkiye manzarasıyla karşılaşacağız. Türkiye kalesinde gedik açtırmayacağız” diye konuştu.

Türkiye’nin F-35’lerle ilgili ABD’ye 1 milyar 430 milyon dolar ödeme yaptığını ifade eden Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

“4'ünü teslim ettiler ülkemize gelmesine müsaade etmiyorlar. Sonra ‘Patriot satmayıp niye S-400 alıyorsunuz’ diyorlar. Şimdi ABD Kongresi’ne sesleniyorum. Biz Obama döneminde Patriot almayı arzu ettiğimizde siz vermediniz. Şimdi Sayın Trump döneminde yine engel olmaya çalışıyorsunuz. Paramızla alacağız. Kim verirse ona gideceğiz. Rusya ile her türlü anlaşmamızı yaptık. Siz yine de verecekseniz biz sizden Patriot alırız dedik.

Kusura bakmayın, biz şu anda bütün tedbirlerimizi en ideal şekilde almak zorundayız. F-35 vermiyor musunuz, biz o konuda da yine tedbirlerimizi alır, başka yerlere döneriz. Bu konuda da çalışmalarımızı yapıyoruz. Biz eli bağlı duramayız.”

FIRAT'IN DOĞUSU

Fırat’ın doğusundaki gelişmelerle ilgili de konuşan Erdoğan, “Biz Fırat'ın doğusundaki terör koridorunu paramparça etmekte kararlıyız. Ne gerekiyorsa yapacağız. İzin almaya ihtiyacımız yok. Bugün bölgedeki yabancı güçlere güvenerek kabadayılık yapanlar, yarın ya toprağın altına girecek ya da zillete razı olacaktır” diyerek, şöyle devam etti:

“Kendi göbeğimizi kendimiz kesmemizi biliriz. Aklıselim sahibi herkese sesleniyorum; gelin bu PYD denilen örgütü tasfiye edelim. Türkiye'de yaşayan Suriyeli kardeşlerimizden 330 bini Suriye'ye geri döndüler. Kapasite doldu. Daha fazla kardeşimizin dönmesi için Münbiç ve Fırat'ın doğusunu güvenli hale getirmemiz gerekiyor. Bizim buna acil ihtiyacımız var. Hiçbir ülke nüfusunun yüzde 5'i kadar mülteciye ev sahipliği yapmamıştı, yapmaz. Türkiye bu fedakarlığı sergileyerek insanlığın ahlakını kurtardı. Bizim lafa değil, parasal destekleri verin. Batı bu. Biz batı değiliz, farklıyız."