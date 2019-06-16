Neçirvan Barzani ile Kerim bir araya geldi

K24 – ERBİL

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Kerkük eski Valisi Necmeddin Kerim ile bir araya geldi.

Başkent Erbil’de gerçekleşen görüşmede, Kerkük eski Valisi Necmeddin Kerim, yeni görevinden ötürü Neçirvan Barzani’yi tebrik etti.

Kerim’in ofisinden K24’e yapılan açıklamada, dün akşam Lübnan’ın başkenti Beyrut’tan Kürdistan Bölgesi’ne dönen Necmeddin Kerim, çalışmalarına devam edeceği kaydedildi.

Kerkük eski valisinin Beyrut’ta tutuklandığına dair haberlerin tümünün gerçeklikten uzak olduğu belirtilirken, Kerim’in bugün ise Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’ye tebrik ziyaretinde bulunduğu bildirildi.

Kısa bir süre önce Irak ve Kürdistan Bölgesi’ndeki bazı medya organlarında Kerim’in Interpol polisi tarafından Lübnan’da gözaltına alındığı ve Irak’a teslim edileceğine dair haberler yer almıştı.