ABD - 15 üst düzey örgüt lideri yaptırım listesine alındı

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ABD Hazine Bakanlığı DAİŞ, El Kaide, Hamas ve İran Devrim Muhafızları Ordusu gibi örgütlerin üst düzey 15 liderini yaptırım listesine ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin terörle mücadelede yaptırım ağını ve kapasitesini artırmak amacıyla 11 Eylül'den bu yana en kapsamlı güncellemeleri içeren başkanlık kararnamesine imza attı.

ABD yönetimi, 11 Eylül saldırılarının 18’inci yıl dönümünde dünya genelinde terörle mücadele kapasitesini artırmak için yeni bir girişimde bulundu.

Trump'ın imzasıyla uygulamaya geçen başkanlık kararnamesi, Washington yönetiminin terörle mücadelede yaptırım kapasitesini artırmayı ve sadece terör unsurlarını değil, bu unsurlara destek olan üçüncü kişi ve kurumları da hedef almayı amaçlıyor.

Trump, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, "ABD ve ortaklarımız, Suriye ve Irak'ta DAİŞ’in elindeki toprakların yüzde yüzünü kurtardı, ayrıca DAİŞ, El Kaide ve Hizbullah'ın dünya genelinde finansal ve operasyonel ağlarını çökertti" ifadelerini kullandı.

15 ÜST DÜZEY İSME YAPTIRIM

Trump'ın başkanlık kararnamesiyle eş zamanlı olarak ABD Hazine Bakanlığı da DAİŞ, El Kaide, Hamas ve İran Devrim Muhafızları Ordusu gibi örgütlerin üst düzey 15 liderine yaptırım öngören kararını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriye'de El Kaide ile işbirliği halinde çalıştığı belirtilen "Hurras al-Din" adlı örgütün "Küresel Terör Örgütleri" listesine eklendiği bildirildi.

Açıklamada, ABD'nin söz konusu örgütleri yakından izlemeye devam edeceğine vurgu yapıldı ve yeni yaptırım hazırlıklarının devam ettiği kaydedildi.