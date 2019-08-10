Başbakan’dan bayram mesajı

K24 - ERBİL

Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan, Irak ve dünyadaki bütün Müslümanların Kurban Bayramı’nı kutladı.

Başbakan, Kurban Bayramı mesajında, “Kurban Bayramı’nın gelmesi münasebetiyle; Kürdistan, Irak ve tüm dünya Müslümanlarının ve özellikle şehit aileleri ile kahraman Peşmergelerin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum” ifadesini kullandı.

Mesajın devamı şöyle:

“Bu kutsal günlerde, bölgede yaşanan kaos ve çekişmelerin diyalog ve barışçıl yollarla ortadan kaldırılmasını, bölgede barış ve huzurun yeşermesini diliyorum.

Birlik ve beraberlik içerisinde, halka hizmet ve ülkemizin kalkınması için beraber çalışmayı umut ediyorum.”