Afganistan'da emniyet müdürlüğüne saldırı

HABER MERKEZİ
Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayeti İl Emniyet Müdürlüğü binasına bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.
İlk gelen bilgilere göre 12 kişinin öldüğü, 60 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Kandahar Valiliği Sözcüsü Ahmet Behir Ahmedi, gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırganlardan birinin, Kandahar Emniyet Müdürlüğü binası girişinde bomba yüklü aracı infilak ettirmesinin ardından diğer saldırganların güvenlik güçleriyle çatışmaya girdiğini söyledi.
Reuters'ta yer alan haberde 12 kişinin öldüğü, 60 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Birinci saldırının ardından peş peşe iki patlamanın meydana geldiğini belirten Ahmedi, çatışmanın devam ettiğini kaydetti.
Saldırıyı Taliban üstlendi.
KOMANDOLARA PUSU: 21 ÖLÜ
Öte yandan, Afganistan'ın batısındaki Badgis vilayetinde 21 Afgan komandonun, Taliban mensuplarının kurduğu pusu sonucu öldürülmüştü.
Badgis Valisi Abdul Gafur Melikzey, gazetecilere yaptığı açıklamada, Taliban mensuplarının, Badgis'in Ab Kemeri ilçesine operasyon için giden komando birliklerine pusu kurduğunu söylemişti.
Saldırıda 21 komandonun yaşamını yitirdiğini ifade eden Melikzey, saldırının ardından çıkan çatışmada 20 Taliban mensubunun öldürüldüğünü belirtmişti.
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