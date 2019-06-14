Erdoğan'dan İdlib açıklaması: Sessiz kalmayız

HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(İdlib) Rejim, eğer burada gözlem kulelerine saldırılar vesaire, bunları devam ettirecek olursa sessiz kalmamız mümkün olmaz" dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (AİGK) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin düzenleneceği Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye hareketinden önce İstanbul'daki Atatürk Havalimanı Devlet Konuk Evi'nde basın toplantısı yaptı.

Bir gazetecinin "İdlib'te son dönemde hareketlilik dikkati çekiyor. Türkiye'nin bu konuda atacağı adımlar nelerdir? Bölgedeki son durum nedir" sorusu üzerine Erdoğan, şu yanıtı verdi:

"İdlib'e eğer bizim hakikaten yaklaşımımız olmamış olsaydı, şu anki durum çok daha farklı gelişir ve 3 milyona yakın insanın yaşadığı İdlib'ten çok ciddi bir göç dalgası ülkemize doğru gelebilirdi. Fakat bizim ağırlıkta olarak Rusya ile yaptığımız müzakereler, yaptığımız değerlendirmeler, gerek Soçi Müzakeresi süreci gerek Astana ile ilgili süreçler ve ikili yaptığımız Sayın Putin ile görüşmelerimiz, buradaki sıkıntıları minimize etti."

Erdoğan şöyle devam etti: "Son olarak bir de bir karara varıldı. Bu kararla birlikte adeta silahların sustuğu bir an oldu. Ama ardından yine bazı arzu edilmeyen gelişmeler oldu. Sürecin üzerinde bütün ekiplerimiz duruyor. Bütün gözlem, gözetleme, bütün bu kulelerden bölgeyi bizler takibe aldık, takip ediyoruz. Tabii yaralılarımız oldu bir kaç tane şehidimiz de oldu ama bunların bedelini, faturasını karşı tarafa çok ağır ödettik. Ancak rejim bizim bu gözlem kulelerine bazı saldırıları devam ettirecek olursa, bu yanlışa hala inatla devam edecek olursa, bizim burada sessiz kalmamız olmaz. Gereğini de yaparız. Çünkü biz burada barışın egemen olmasını istiyoruz, ölümlerin durmasını istiyoruz. Ama varil bombaları ile fosfor bombaları ile bu bölgeye saldırının devam etmesi hiçbir zaman affedilemez, buna da sessiz kalamayız çünkü biz bu bölgede artık halkın sesine kulak veriyoruz. Bizim Suriye'de yaşayan kardeşlerimiz ne diyor? 'Türkiye gelsin' diyor. Ayrıca biz bir de Adana mutabakatını bir kenara koyamayız. O mutabakat çerçevesi içinde de bu bölgeyi karıştıran terör örgütlerine karşı bu mücadelemizi de kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz."

Erdoğan, "Münbiç Mutabakatı'nın 1. yılını geride bıraktık. 1 yılı nasıl değerlendiriyorsunuz" şeklindeki soruyu ise şöyle yanıtladı:

"Münbiç'le alakalı maalesef tabii stratejik ortağımız Amerika sözünde durmadı ve orada beklenenler olmadı ama beklenenlerin olmaması bizim oradan tamamen elimizi eteğimizi çekmek anlamına gelmez. Biz, Münbiç'le ilgili bütün planlamalarımızı aynı şekilde koruyoruz ve bunu yine aynen devam ettireceğiz. İşte Tel Rıfat'ta aynı şekilde, İdlib'de aynı şekilde ve görüşmeleri Milli Savunma Bakanımız muhataplarıyla, Dışişleri Bakanımız muhataplarıyla, istihbarat muhataplarıyla yapıyor. Burada durmak, çekilmek diye bir şey yok ama verilen sözler ne yazık ki tabii yerine gelmedi, gelmiyor ama biz oraları kesinlikle bırakamayız. Münbiç'ti, Fırat'ın doğusuydu, buralar üzerindeki çalışmalarımızı aynı titizlikle devam ettiriyoruz, ettireceğiz."

YILDIRIM - İMAMOĞLU YAYINI

Pazar günü gerçekleşecek AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun canlı yayınını izleyip izlemeyeceği ve yayın gerçekleşmeden önce kendisinin fikirlerinin alınıp alınmadığına ilişkin soru üzerine Erdoğan, bu konuda görevlendirilenlerin ön hazırlıkları gayet iyi şekilde yaptığını söyledi.

Erdoğan, her iki taraftaki görevlilerin bu buluşmanın veya bu tartışmanın moderatörünü müşterek bir çalışma yaparak belirlediğini dile getirerek, yayın platformu olarak buranın tamamıyla her yerden ari bir şekilde olduğunu, oradan da kim istiyorsa rahatlıkla buradan yayını yapma imkanını yakalayacağını kaydetti.

Sadece Türkiye'de İstanbul'un yayını izlemeyeceğini, tüm ülkenin bu müzakereyi, tartışmayı izleme imkanı olacağını vurgulayan Erdoğan, İstanbul'un sadece kentte yaşayanlara hitap eden bir yer olmadığını, İstanbul'un adeta 81 vilayetin özeti olduğunu ifade etti.

Pazar akşamki yayını izleyenlerin Sivas'tan, Kastamonu'dan, Tokat'tan, Giresun'dan, Trabzon'dan buradaki hemşehrisini arayarak tartışmayı aralarında müzakere edeceklerini dile getiren Erdoğan, "Bu şunu getirecek. Gerçekten İstanbul gibi dünyanın örnek bir şehrini en ideal hangi yönetici yönetebilir, bunu bizzat o akşamki müzakereden sonra çok daha net güzel bir şekilde değerlendirme fırsatını halkımız bulacak diye inanıyorum ve bunun gerçekten son kırılma noktası olan pazar günü, bir haftaya da çok ciddi bir ışık verecektir diye inanıyorum" şeklinde konuştu.