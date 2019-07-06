AB, Sudan'daki uzlaşıdan memnun

HABER MERKEZİ

Avrupa Birliği (AB), Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi ile Özgürlük ve Değişim Güçleri İttifakı arasında anlaşma sağlanmasını büyük ilerleme olarak değerlendirdi.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, müzakerelerin sonuç verdiği, anlaşmanın büyük ilerleme olduğu ifade edildi.

Açıklamada, tüm tarafların "iyi niyetle" vardığı anlaşmayı uygulamasının önemli olduğu vurgulanarak, barış inşa edebilecek ve ekonomik kalkınma sağlayacak sivil hükümetin kısa sürede kurulması çağrısı yapıldı.

Sudan'da askeri yönetimle sivil muhalefet, geçiş sürecinde "dönüşümlü başkanlık" konusunda uzlaşmıştı.

AB himayesinde üç gün önce yeniden başlayan doğrudan müzakerelerin ardından taraflar, seçimler yapılıncaya kadar geçiş süreci boyunca iktidarın dönüşümlü paylaşılmasında anlaşmıştı.

SUDAN'DA NİSANDAN BU YANA NELER OLDU?

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir dönemi, Nisan ayında başlayan halk ayaklanması sonrası yapılan askeri darbeyle son buldu.

Oluşturulan Askeri Geçiş Konseyi ile sivil geçiş konseyi yanlısı göstericiler 3 yıl görevde kalacak bir geçiş süreci üzerinde uzlaşıya vardı ancak bu süreçte sivillerin ne kadar rol üstleneceği konusunda müzakereler tıkandı.

Bunun üzerine meydanlardan çekilmeyen sivil geçiş konseyi yanlısı göstericilere askerler müdahale etti. Askerlerin müdahalesinde 100'den fazla gösterici hayatını kaybederken, Askeri Geçiş Konseyi anlaşmaların feshedildiğini, ülkede 9 ay içinde seçime gidileceğini açıkladı.

Eylemciler ise adil bir seçim yapılabilmesini garanti altına almak ve eski hükümetle bağlantılı siyasi yapıyı dağıtabilmek için daha uzun süre gerektiğini savunarak sokaklardan çekilmedi.

Ardından Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Hartum'a giderek uzlaşı yolları aramay başladı ve tarafları yeniden müzakere masasına oturmaya ikna etti.