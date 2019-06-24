SUDAN - Askeri gruplarla müzakere komitesi kuruluyor

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Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, ülkedeki silahlı hareketlerle müzakerelerde bulunacak Yüksek Komite kurulması için bir kararname çıkardı.

Sudan haber ajansı SUNA'nın haberinde, Askeri Geçiş Konseyi Başkan Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Dakalu Hmidti başkanlığında kurulacak Yüksek Komite'nin üyelerinin, Askeri Geçiş Konseyi Sözcüsü ve Siyasi Komite Başkanı Şemseddin Kebbaşi İbrahim, Siyasi Komite Başkan Yardımcısı Yasir Abdurrahman Hasan ve Tümgeneral Üsame el-Avad Muhammedin'den oluşacağı belirtildi.

Darfur bölgesinde, "Adalet ve Eşitlik", "Sudan Kurtuluş Hareketi" ve "Sudan Halk Kurtuluş Ordusu" hareketleri 2003 yılından bu yana hükümete karşı silahlı mücadele veriyor. Birleşmiş Milletler'in (BM) verilerine göre bu çatışmalarda yaklaşık 3 bin kişi hayatını kaybederken 2,5 milyon kişi de evsiz kaldı.

Güney Kordofan ve Mavi Nil eyaletlerinde de 2011'den bu yana hükümet güçleri ile silahlı hareketler arasında çatışmalar yaşanıyor.

MÜZAKERELER GECİKTİ

Öte yandan, Konsey Sözcüsü Şemseddin Kebbaşi, Etiyopya ve Afrika Birliği (AfB) temsilcilerinin ayrı çalışması ve aralarında uzlaşının sağlanamamasının askerle muhalefetin müzakere masasına dönmesini geciktirdiğini belirtti.

Kebbaşi, AGK üyesi Yasir el-Ata ile başkent Hartum’da düzenlediği basın toplantısında, Etiyopya'nın Sudan Özel Temsilcisi Mahmud Dirir ile AfB Sudan Özel Temsilcisi Muhammed el-Hasan Veled Lebat’ın aralarında uzlaşı olmadan çalıştıklarını, kendilerinden fikir birliğine varmalarını istediklerini ifade etti.

Sudan Askeri Geçiş Konseyi Sözcüsü, “Çözüm için Afrika Birliği’nden bir metin teslim aldık. Bunun Etiyopya temsilcisi Dirir ile AfB temsilcisi Labat rasındaki ortak metin olduğunu sanıyorduk bu nedenle başlangıçta müzakere için bu metni kabul ettik” dedi.

Afrika ve Etiyopyalı arabulucuların çalışmalarının uzun zaman aldığını, bunun ise ülkenin içinde bulunduğu siyasi duruma uygun olmadığını belirten Kebbaşi, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile yaptıkları anlaşmanın da Afrika Birliği ile ortak bir girişimi içerdiğini söyledi.

Askeri Geçiş Konseyi Sözcüsü, Etiyopyalı arabulucunun (Mahmud Dirir) teklifi onaylaması için önce Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçlerine sunmasının, Askeri Geçiş Konseyini reddeden taraf konumunda gösterdiğini, bunun ise kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Kebbaşi, Nijerya, Güney Sudan gibi dost ülkeler ve Arap Birliğinden birçok arabuluculuk girişimleri olduğunu ancak Etiyopya ve Afrika Birliği ortak girişimine fırsat tanımaları için bu tekliflerini ertelemelerini talep ettiklerini söyledi.

ETİYOPYA VE AFRİKA BİRLİĞİ’NİN ARABULUCULUK ÇABALARI

Sudan'da askerler ve muhalefet arasında arabuluculuk yapmak ve müzakerelerin yeniden başlaması için 7 Haziran'da Hartum'a gelen Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, ilk olarak Askeri Geçiş Konseyi üyeleriyle Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, ardından Etiyopya Büyükelçiliği'nde de muhalefet temsilcileriyle bir araya gelmişti.

Etiyopya'nın Sudan Özel Temsilcisi Mahmud Dirir ile Afrika Birliği Sudan Özel Temsilcisi Muhammed el-Hasan Veled Lebat’ın muhalefet ile asker arasındaki dolaylı müzakereleri yeniden başlatma çabaları sürüyor.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz nedeniyle başlayan gösterilerin hızla rejim karşıtı eylemlere dönüşmesinin ardından ordu, 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamış ve 30 yıllık Beşir dönemi sona ermişti.

Darbeden sonra Askeri Geçiş Konseyi ile muhalefet, askerlerin de yer alacağı geçiş sürecinin ardından demokratik seçimlerle sivil yönetime geçilmesi konusunda anlaşmış, devlet başkanlığı, parlamento ve kabinedeki temsil oranlarındaki ihtilaflar giderilememişti.

Sudan güvenlik güçleri, 3 Haziran Pazartesi sabahı başkent Hartum’daki ordu karargahı önünde 6 Nisan'dan bu yana sivil yönetime geçilmesi talebiyle nöbet tutan muhalif göstericileri gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtmıştı. Bunun üzerine askerle muhalifler arasındaki müzakereler askıya alınmıştı.