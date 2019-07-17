ABD: Erbil’deki saldırıyı kınıyoruz

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, başkent Erbil’de bir restoranda gerçekleşen ve Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğu personelini hedef alan saldırıyı kınadı.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Erbil'deki saldırıyla ilgili olarak yazılı açıklama yaptı.

Pompeo, açıklamasında, "En az bir Türk diplomatın öldürüldüğü Erbil'deki saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Bu ahlaksız şiddet eyleminin hiçbir şekilde bir gerekçesi olamaz. Kurbanların ailelerine en derin taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. ABD, Türkiye ve Irak yönetimleri ile bu iki ülke halklarını desteklemeye olan bağlılığını bir kez daha yinelemektedir" ifadesini kullandı.

Bugün öğle saatlerinde Erbil’deki bir restoranda gerçekleşen saldırıda, Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğu’ndan bir personel ve bir sivil vatandaş yaşamını yitirmiş, bir vatandaş ise yaralanmıştı.