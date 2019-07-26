Almanya Parlamentosu Üyesi: Mesrur Barzani hükümeti Kürdistan Bölgesi’ni ilerletecek

K24 - ALMANYA

Sol Parti’den Almanya Parlamentosu Üyesi Helin Evrim Sommer, Kürdistan Bölgesi Hükümeti tarafından reformların yapılmasının hükümeti güçlendireceğini ve halkın desteğini artıracağını söyledi.

K24’e konuşan Kürt Parlamenter Helin Evrim Sommer, Mesrur Barzani’nin başbakanlığında kurulan yeni hükümete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sommer, yeni hükümetin yapacağı reformlarla insanların desteğini alacağını, Mesrur Barzani’nin çok önemli bir görev üstlendiğini ve Kürdistan halkının bağımsızlık mücadelesinin iki sembol ismi olan Mela Mustafa Barzani’nin torunu, Başkan Mesud Barzani’nin de oğlu olduğunu söyledi.

Başbakan Mesrur Barzani’nin güçlü bir siyasi sermayeye sahip olduğunu ifade eden Sommer, “Bana göre, Başbakan yeni kabinede hem siyasi hem ekonomik hem de sosyal alanda Kürdistan Bölgesi’ni ilerletecektir” dedi.

“Mesrur Barzani, hükümetinin öncelikli işin yolsuzluğun ortadan kaldırılması olduğunu belirtti” diyen Sommer, reformların başlamasının demokrasi açısından önemli olduğunu ifade etti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in bağımsız Kürdistan devletiyle ilgili sözlerini değerlendiren Sommer, şunları söyledi:

“Merkel'in söylediklerini sert bir şekilde ret ediyorum. Çünkü söyledikleri doğru değil. Açık ve yüksek bir sesle şunu söyleyebilirim ki, Kürtler Ortadoğu’da ve bölgede huzur ve istikrarın faktörüdür.

Kürt devleti istikrarsızlığın değil, daha fazla istikrarın faktörü olur.”