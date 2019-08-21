Avustralya’dan karar: Koalisyon güçlerine katılacağız

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Avustralya Başbakanı Scott Morrison, ABD'nin Hürmüz Boğazı için kuracağı koalisyona katılacaklarını açıkladı.

Avustralya'nın başkenti Canberra'daki Federal Parlamento'da, Savunma Bakanı Linda Reynolds ve Genelkurmay Başkanı Angus Campbell ile basın toplantısı düzenleyen Avustralya Başbakanı Scott Morrison, hükümetinin Hürmüz Boğazı kararını açıkladı.

Morrison, ABD ve İngiltere öncülüğünde kurulacak koalisyona, gözetleme uçağı ve savaş gemisiyle destek vereceklerini bildirerek, petrol tankerlerinin serbestçe hareket etmesini sağlamanın Avustralya'nın çıkarına olduğunu ifade etti.

“EKONOMİMİZ İÇİN POTANSİYEL TEHDİT”

Bölgedeki nakliyenin aksatılmasının Avustralya'nın ulusal çıkarları için tehdit oluşturduğuna işaret eden Morrison, "Yani ekonomimiz için potansiyel bir tehdit" dedi.

Basın toplantısında, Başbakan Morrison ile Savunma Bakanı Reynolds, Avustralya'nın Hürmüz Boğazı'ndaki rolünün yalnızca nakliye yollarını korumakla sınırlı olacağını, koalisyona katkı verecek gözetleme uçağı ve savaş gemisinde de toplam 200 askeri personelin görev yapacağını kaydetti.