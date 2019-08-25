İngiltere’den Hürmüz hamlesi: Yeni savaş gemisi gidiyor

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İngiltere Dışişleri Bakanlığı, ticaret gemilerini korumak için Hürmüz Boğazı’na HMS Defender isimli yeni bir savaş gemisi gönderdiğini bildirdi.

Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre HMS Defender, Birleşik Krallık Kraliyet Donanması’nın gemilerin güvenliğine yönelik Ortadoğu’daki çabalarına destek verecek.

İngiliz Savunma Bakanı, İngiltere’nin tehlikeyle karşı karşıya kaldığı her seferinde denizcilik özgürlüğünü korumak için hazır olduğunu belirtti.

Gemi, 12 Ağustos’ta “HMS Kent” gemisine takviye amacıyla Portsmouth limanından ayrıldı. İki gemi, yeni uluslararası deniz güvenliğini koruma misyonu çerçevesinde uluslararası ortaklarla çalışacak.

Diğer yandan Dışişleri Bakanlığı HMS Montrose’un bölgede olduğunu ve şimdiye kadar Hürmüz Boğazı’ndan 30 dan fazla geçiş yaptığını bildirdi.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TANKER KRİZİ

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle İran tankeri Grace 1'i alıkoymuştu.

İranlı yetkililer, tankerin bırakılmasını, aksi halde misillemede bulunacaklarını açıklamıştı. Cebelitarık Yüksek Mahkemesi, 19 Temmuz'da İran tankerini alıkoyma süresini 15 Ağustos'a kadar uzatmıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 19 Temmuz'da İngiltere bandıralı petrol tankeri Steno İmpero'yu Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkoyduğunu duyurmuştu.

Tahran ve Londra karşılıklı olarak birbirlerini "korsanlıkla" suçluyor.