Maliki’den Musul iddiası

HABER MERKEZİ

Irak'ın Musul kentinin terör örgütü DAİŞ'in eline geçmesinde ihmali bulunduğu gerekçesiyle adı soruşturma dosyasında geçen eski Irak Başbakanı Nuri Maliki, ordu güçlerinin kentten çekilmesinin mezhepsel boyutunun olduğunu çünkü yüzde 90'ının Sünnilerden oluştuğunu iddia etti.

Maliki, Irak'ın devlet televizyonuna verdiği röportajda, Musul'un 10 Haziran 2014'te DAİŞ'in eline geçmesinin nedenini ordu mezhepsel yapısına bağlayarak, "Ordunun Musul'dan çekilmesi mezhepseldi. Çünkü (ordunun) yüzde 90'ı Sünni idi" ifadesini kullandı.

Kentin düştüğü ilk günlere ilişkin çarpıcı bir tespitte bulunan Maliki, "DAİŞ'tan önce örgütün henüz varlık göstermediği bölgeler, kentin asıl sakinleri tarafından kontrol ediliyordu. Ardından söz konusu bölgeler DAİŞ'in eline geçti" dedi.

Irak'ta 2006-2014 yıllarında 2 dönem başbakanlık yapan ve halen 25 milletvekiline sahip Dava Partisi’nin Genel Sekreteri olan Maliki, İran'a yakın ve Sünni karşıtı bir siyasetçi olarak biliniyor.

MUSUL SORUŞTURMASI

Dönemin Irak Parlamentosu Başkanı Selim el-Cuburi,16 Ağustas 2015'te, eski Irak Başbakanı Haydar Abadi'ye 8 ay süren soruşturmanın neticesinde Musul'un düşmesinde ihmali bulunan birçok devlet yetkilisinin isminin bulunduğu raporu sunmuştu.

Dosyada adı geçenlerin arasında başta Maliki olmak üzere o dönem görevde bulunan Irak Savunma Bakanı Sadun Duleymi, Irak Genelkurmay Başkanı Babekir Zebari, Irak Kara Kuvvetleri Komutanı Ali Gaydan, Musul Ortak Operasyonları Komutanı Mehdi el Girari ve Musul Valisi Asil Nuceyfi de bulunuyordu.

Söz konusu soruşturma raporu mecliste oylamaya sunulduktan sonra mahkemeye sevk edilmişti. Nuceyfi'nin dışında şu ana kadar söz konusu diğer kişiler hakkında herhangi bir tutuklama kararı çıkarılmadı.

Irak güçleri, Musul kentini DAİŞ'ten Temmuz 2017'de geri alabilmişti.