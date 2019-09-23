BM: Suriye anayasa komitesi oluşturuldu

HABER MERKEZİ
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye Anayasa Komitesi’nin oluşturulduğunu ve ilerleyen haftalarda komitenin Cenevre'de toplanacağını açıkladı.
Guterres, BM Genel Merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye'de rejimin ve muhaliflerin Anayasa Komitesi konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı.
Güvenilir, dengeli ve kapsayıcı bir komitenin BM denetiminde Cenevre'de ilerleyen haftalarda toplanacağını belirten Guterres, Anayasa Komitesi’nin siyasi sürecin başlangıcı olması gerektiğini vurguladı.
Guterres, komitenin oluşturulmasıyla birlikte somut eylemlerin gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade etti.
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