Ortadoğu

BM: Suriye anayasa komitesi oluşturuldu

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BM: Suriye anayasa komitesi oluşturuldu
BM Antonio Guterres Suriye Anayasa

HABER MERKEZİ

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye Anayasa Komitesi’nin oluşturulduğunu ve ilerleyen haftalarda komitenin Cenevre'de toplanacağını açıkladı. 

Guterres, BM Genel Merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye'de rejimin ve muhaliflerin Anayasa Komitesi konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı. 

Güvenilir, dengeli ve kapsayıcı bir komitenin BM denetiminde Cenevre'de ilerleyen haftalarda toplanacağını belirten Guterres, Anayasa Komitesi’nin siyasi sürecin başlangıcı olması gerektiğini vurguladı.

Guterres, komitenin oluşturulmasıyla birlikte somut eylemlerin gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade etti.

 

 

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