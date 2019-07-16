Başbakan Mesrur Barzani Bağdat’ta

K24 - BAĞDAT

Başbakan Mesrur Barzani başkanlığındaki hükümet heyeti, Irak Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Parlamento Başkanı’yla görüşmek üzere Bağdat’ta bulunuyor.

Bağdat’tan bildiren K24 muhabiri, Kürdistan Bölgesi Hükümeti heyetinin ilk olarak Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih’le bir araya geleceğini, ardından Başbakan Adil Abdulmehdi ve son olarak da Parlamento Başkanı Muhammed Halbusi’yle görüşeceğini aktardı. Görüşmelerde Erbil ile Bağdat arasında çözülmeyi bekleyen sorunların ele alınacağı öğrenildi.

Başbakan Mesrur Barzani’ye; Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani, Adalet Bakanı Fırset Ahmed, İçişleri Bakanı Reber Ahmed, Peşmerge Bakanı Şorış İsmail, Maliye ve Ekonomi Bakanı Awat Şeyh Cenab ile Başkanlık Divanı Başkanı Fewzi Heriri eşlik ediyor.

Dün ilk kez toplanan Bakanlar Kurulu’nda, iyi niyet göstergesi olarak Bağdat’a ziyaret gerçekleştirileceği, bütçe, petrol ve göçzedelerle ilgili konularda çözüm bulunması için görüş alışverişinde bulunulacağı açıklanmıştı.