Devrim Muhafızları: Haşdi Şabi, ABD’nin planlarını çökertti

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İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutan Yardımcısı Hüseyin Selami, Haşdi Şabi’nin ABD’nin Irak’taki planlarını çökerttiğini söyledi.

Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı Hüseyin Selami gazetecilere yaptığı açıklamada, Haşdi Şabi’nin ABD’nin Irak’taki siyasi planlarını çökertecek potansiyele sahip olduğunu ve ABD’nin bölgede istediği şekilde siyasetini uygulamasına izin vermeyeceklerini belirtti.

İran’ın Lübnan Hizbullahı, Yemen Husileri ve Irak’taki Haşdi Şabi’yi desteklediğini kaydeden Selami, bu güçlerin ABD ve İsrail’in bölgede siyasi planlarını uygulamasını engellediğini ifade etti.

Lübnan Hizbullahı’nın Suriye’de İsrail’e karşı zafer elde ettiğini vurgulayan Selami, Husilerin de ABD’nin Yemen’deki planlarını bozduğunu kaydetti.

Selami, “ABD’nin siyaseti İran’ın bölgede güçlenmesine ve ABD karşıtı ortak bir cephenin oluşmasına vesile oldu” dedi.

Daha önce Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ABD ile İran geriliminde hiçbir tarafı desteklemediklerini ve Irak’ın söz konusu güçlerin savaş alanı haline gelmesine müsaade etmeyeceklerini ifade etmişti.