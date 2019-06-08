K24 ÖZEL - 20 lidere Şengal, Afrin ve Kerkük mektubu

Cesim İlhan

Rusya'nın St.Petersburg kentinde düzenlenen Kürt konferansında, 20 ülkenin liderine Afrin, Kerkük ve Şengal’in durumuyla ilgili çağrının yapıldığı mektup gönderilmesi kararı alındı.

Uluslararası Kürt Dernekleri Federasyonu tarafından 6 - 7 Haziran’da St.Petersburg’da düzenlenen konferansa dünyanın dört bir yanından Kürt dernek temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda Kürt aydını katıldı.

Konferansta, Uluslararası Kürt Dernekleri Federasyonu yönetiminde değişiklikler yapılması kararı da alındı.

Konferansa katılan gazeteci - yazar Hejarê Şamil, konferansın ana gündem maddelerinden birinin, uluslararası toplumun Afrin, Kerkük ve Şengal’deki duruma sessiz kalmaması gerektiği olduğunu söyledi.

K24’e konuşan Şamil, Kürtlerin Afrin, Kerkük ve Şengal’de zor dönemlerden geçtiğini ifade ederek, “Bunun için konferansta uluslararası toplumun Afrin, Kerkük ve Şengal’de yaşananlara sessiz kalmaması gerektiği vurgulandı. Konferansta aldığımız kararla, 20 ülkenin liderine özel mektup gönderme kararı aldık” dedi.

Şamil; Azerbaycan, Rusya, Ermenistan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Belarus'ta bulunan Kürt derneklerinin, federasyon çatısı altında bir araya gelmeleri gerektiği kararının alındığını ifade ederek, konferansın amacı eski Sovyet’teki Kürtlerin birliğini sağlamak, bağımsız çalışmalar yapmalarının önünü açmak ve Kürdistan'ın bağımsızlığı için lobi çalışmaları yürütmek olduğunu söyledi.

Şamil, konferansta Kızıl Kürdistan’daki (Kurdistana Sor) Kürtlerin sorunlarının da konuşulduğunu vurguladı.

Ulusal konularda koordineli çalışmalar yapmak için kararların alındığını ifade eden Şamil, konferansta Kürtlerin mutlaka devlet sahibi olması gerektiği mesajının da verildiğini söyledi.

Uluslararası Kürt Dernekleri Federasyonu, 3 yıldır Kürtlerle ilgili konferans düzenliyor. Birinci konferans 2017’de Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te, ikinci konferans ise 2018 yılında Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlendi.