Sadr: Hükümete desteğimi çekeceğim!

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Sadr Hareketi ve Sairun Koalisyonu lideri Mukteda Es Sadr, Adil Abdulmehdi hükümetinden desteğini çekeceğini açıkladı.

Twitter üzerinden açıklamada bulunan Mukteda Es Sadr, "Elveda vatanım. Bu, hükümetin sonunun geldiğinin duyurusudur. Bu aynı zamanda hukuk devletinden kaos devletine geçiş demektir. Eğer hükümet ciddi önlemler almazsa, hükümetten desteğimi çekeceğim" dedi.

Sadr’ın söz konusu açıklamayı Haşdi Şabi’nin hava kuvvetleri kuracağını açıklaması üzerine yaptığı belirtiliyor.

Bugün Haşdi Şabi, Irak Hava Kuvvetleri’yle birlikte hareket etmek üzere kendi hava kuvvetlerini kuracağını bildirdi.

Haşdi Şabi Kurulu Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis olarak tanınan Cemal Cafer İbrahim’in imzasıyla yayımlanan belgeye göre, hava kuvvetleri oluşturulmasıyla ilgili karar çıkarıldı.

Karara göre Selah Mehdi Hantuş de söz konusu çalışmanın direktörü olarak görevlendirildi.