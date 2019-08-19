Maraş’ta askeri araç devrildi

HABER MERKEZİ
Maraş'ın Nurhak ilçesinde keçi sürüsüne çarpan askeri aracın devrilmesi sonucu bir uzman çavuş ile bir korucunun yaralandığı bildirildi.
Nurhak’ta keçi sürüsüne çarpan askeri aracın devrilmesi sonucu bir uzman çavuş ile bir korucu yaralandı.
Nurhak İlçe Jandarma Komutanlığına ait askeri araç, ilçe merkezi girişinde yola çıkan keçi sürüsüne çarparak devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile korucu Nurhak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazada 6 keçi telef oldu. (Kaynak: Ajanslar)
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