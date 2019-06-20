Başkan Barzani’den KDP-S’ye: Hep güçlü olun

K24 - ERBİL

Başkan Mesud Barzani, Kürdistan Demokrat Partisi - Suriye (KDP-S) yöneticileri ve Suriye’deki Kürtlere gösterdikleri dirayetten dolayı teşekkür ederek, her zaman umutlu ve güçlü bir iradeyle duruş sergilemelerini istedi.

Başkan Barzani bugün, KDP-S Genel Sekreteri ve parti yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Suriye’deki süreç, bu ülkedeki Kürtlerin içinde bulunduğu durum ve son gelişmelerle ilgili Başkan Barzani’ye bilgi veren KDP-S heyeti, partilerinin siyaseti ve çalışmalarıyla ilgili de aktarımda bulundu.

KDP-S heyeti, Suriye krizinin başından beri yaşanan sorunlarda ve DAİŞ’in saldırdığı dönemde Başkan Barzani’nin Suriye’de her zaman Kürtlere destek verdiğini ve bunun da oradaki Kürtler için büyük bir umut olduğunu vurguladı.

Bölgede ve uluslararası düzlemde yaşanan siyasi gelişmelerle ilgili konuşan Başkan Barzani de Suriye’de Kürtlerin geleceğinden duyduğu endişeyi dile getirdi ve yapılması gerekenleri anlattı.

Başkan Barzani ayrıca, KDP-S üye ve taraftarları ile Suriye’deki Kürtlere gösterdikleri dirayetten dolayı teşekkür ederek, her zaman umutlu ve güçlü bir iradeyle duruş sergilemelerini istedi.