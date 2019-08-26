Trump’tan İran ve Çin’e kritik mesajlar

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Fransa'nın Biarritz kentinde düzenlenen G7 zirvesinin üçüncü ve son gününde zirveye ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmeleri damga vururken Trump, dünyayı endişelendiren iki önemli konuda G7'den önemli mesajlar gönderdi.

İran konusunda G7 olarak ortak noktada buluştuklarını belirten Trump, ticaret savaşları konusunda da masaya oturmaya hazır olduğunu söyledi.

Trump ve Macron, iki ülke arasında diplomatik krize yol açan İnternet devlerinin vergilendirilmesi konusunda bir anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Ekonomi danışmanlarının liderlerin onayına sunduğu uzlaşmaya göre, Fransa, OECD bünyesinde oluşturulacak yeni sistemin ardından, ABD şirketlerine, Fransız şirketlerine uygulanan vergi farkını geri ödemesini içeriyor.

Mısır Cumurbaşkanı Abdelfatah El Sisi ile de bir araya gelen Trump, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarifin Biarritz'e sürpriz gelişini değelendirdi. Konudan habedar olduğunu belirten Trump, "İran Dışişleri Bakanı'nın gelişini biliyordum ve saygı duydum. Gelmesini onayladım. Ama kendisiyle görüşmek için henüz çok erken" dedi.

Trump, İran dosyasındaki yaklaşımının ardından, ticaret savaşları ile gerilim yaşadığı Çin yönetimine de ılımlı mesajlar gönderdi.

Trump, "Çin dün gece iki çağrı yaptı. Çin'den iki çağrı aldık, iki çok çok iyi çağrı. Pazarlık masasına geri dönelim dediler. Biz de geri döneceğiz. Çok kısa sürede görüşmelere başlayacağız. Bir anlaşma bulacağımızı umut ediyorum. Onlar bir uzlaşma istiyor" şeklinde konuştu.

Trump, İran'da bir rejim değişikliği istemediklerini, eskisi gibi zengin bir ülke olmasını dilediklerini de sözlerine ekledi.

MERKEL İLE GÖRÜŞME

G7 çerçevesinde Almanya Başbakanı Merkel ile de görüşen Trump, görüşme öncesi İran dosyası üzerinde G7 üyelerinin büyük bir birlik sergilediklerini ve neredeyse bir sonuca yaklaştıklarını söyledi.

Trump, Merkel ile, İran'ın nükleer bir güç olmaması gerektiği konusunda hemfikir olduklarını belirtti.

Ancak Merkel, "Hala üzerinde çalışılması gereken bazı soru işaretleri var" diyerek, daha temkinli bir yaklaşım sergiledi.