Devasa asteroit Dünya’yı teğet geçti

HABER MERKEZİ

Bugün sabah saatlerinde saniyede 24 kilometre hıza ulaşan bir asteroit, gezegenimizi teğet geçti.

Birkaç gün önce Brezilya SONEAR araştırmasıyla keşfedilen ve boyutları neredeyse Mısır’daki Keops Piramidi ile aynı olan bir asteroit, bugün Dünya’ya çok yakın bir mesafeden geçti.

Teleskoplardan asteroit tehlikesini gözlemleyen uzay bilimciler, birkaç gündür uyarılarda bulunuyordu. Yapılan açıklamalara göre ‘2019 OK’ adı verilen asteroit, gezegenimizi teğet geçti. Saniyede 24 kilometre hız yapan 2019 OK, gezegenimizden sadece 70 bin kilometre öteydi.

NASA yetkililerince yapılan açıklamada ise asteroidin boyutlarının ne derece devasa olduğunu gözler önüne serdi.

2019 OK isimli asteroit, Mısır’daki Keops Piramidi’nden iki kat, New York’ta yer alan Özgürlük Heykeli’nden tam 2,7 kat ve Londra’daki Big Ben saat kulesinden ise 2,5 kat daha uzun. Bu boyutlarıyla beraber 2019 OK, bu yıl Dünya’ya yakın geçen en büyük asteroit olma unvanını elde etti.

NASA çalışanı Dr. Joseph Nuth, olası bir asteroit çarpmasına karşı hazırlıklı olmak gerektiğini belirtti.

Nuth, American Geophysical Union'ın toplantısında yaptığı konuşmada, aniden ortaya çıkan ve daha önceden gözlenemeyen bir asteroide müdahale etmek için gerekli zaman olamayabileceğinden bahsetti.

Nuth’a göre bu asteroidlerin Dünya’ya çarpma risklerini ortadan kaldırmak için en garanti yol, uzaya tek görevi gezegene çarpması muhtemel asteroitleri inceleyecek bir araç göndermek. (Kaynak: Sputnik, Webtekno)