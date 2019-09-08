Fırat’ın doğusunda ilk ortak devriye

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Fırat'ın doğusunda 'güvenli bölge' planı kapsamında Türkiye ve ABD askerleri tarafından gerçekleştirilecek ilk ortak kara devriyesinin başladığı bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Fırat’ın doğusuna yönelik ilk müşterek kara devriyesi başladı.

Devriye gerçekleştirecek askeri konvoyun Akçakale ilçesinden sınır hattına hareket ettiği belirtildi.

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, müşterek kara devriyesinin 8 Eylül'de başlayacağını duyurmuştu.

Yapılan takvim kapsamında Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'nin Akçakale'de faaliyete geçtiğini belirten Akar şunları dile getirmişti:

"Orada bir Türk general ve bir ABD'li general ile onlara bağlı subaylar çalışmalara başladı. Önce İHA sonra helikopter uçtu. Üçüncü müşterek helikopter uçuşunu gerçekleştirdik. Helikopter uçuşlarını tahkimatın tahribi dahil arazide yapılan, yapıldığı iddia edilen her şeyi bizzat görmek için bir imkan ve fırsat olarak değerlendiriyoruz. Müşterek kara devriyesinin de 8 Eylül'de başlamasını planladık. Buraya ilişkin bir genel mutabakat var. Bu çerçevede belirlenmiş faaliyetlerin belli bir sıra ve tempoda yapılmasını bekliyoruz, bu konuda ilerlemeyi arzu ediyoruz."