Zengin ülkelere çöpleri geri gönderiliyor

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Endonezya zengin ülkelerden gelen çöpü geldikleri yerlere geri göndermeye devam ediyor.

Ülkenin Singapur'a yakın Batam adasındaki gümrük yetkilileri konteynerlerin çöp, plastik atık ve tehlikeli madde içerdiğini, bu nedenle ithalat kurallarını çiğnediğini belirtti. Pazartesi günü yola çıkan konteynerlerden ikisi Fransa'ya, beşi ise Hong Hong'a hareket etti.

Yetkililer ayrıca kırk iki atık dolu konteyner yüklü geminin Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya'ya geri gönderilmeleri için gerekli izinlerin tamamlanmak üzere limanda beklediklerini duyurdu.

Endonezya geçtiğimiz aylarda ülkenin yabancı atık sahasına dönüşmesine tepki olarak ithal edilen atık denetimini arttırdı.

Dünyanın dört bir yanından gelen plastik atıkları yıllarca kabul eden Çin'in geçtiğimiz yıl çevre temizliği çabalarına destek olmak adına kapılarını kapatması üzerine atıkların çoğu aralarında Endonezya, Malezya ve Filipinlerin de bulunduğu birçok Güneydoğu Asya ülkesine yönlendirildi.

Ancak Güneydoğu Asya'daki çöp dolu nehirlerin ve midelerinden kilolarca çöp çıkan deniz canlılarının sarsıcı görüntüleri plastik kirliliğine dair küresel çapta endişeleri körükledi.

Dünya Doğa Koruma Vakfı'na göre (WWF) her yıl yaklaşık üç yüz milyon plastik üretiliyor ve bunların büyük çoğunluğu çöp atık sahalarına atılıyor ya da denizleri kirletiyor.