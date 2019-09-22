Haşdi Şabi: Karargahımız bombalanmadı

HABER MERKEZİ
Irak’ın Anbar kentindeki Haşdi Şabi komutanlığı, Anbar sınırları içerisindeki hiçbir karargah veya askeri üslerinin bombalanmadığını duyurdu.
Haşdi Şabi’nin Anbar’ın batısındaki operasyonlar komutanı Ali Muzaffer tarafından yapılan açıklamada, Haşdi Şabi üslerinin bombalandığına dair haberlerin gerçekten uzak olduğu belirtildi.
Irak medyasında yer alan habere göre, gece saatlerinde Muresenat Hava Üssü bulunan Haşdi Şabi askeri karargahının bombalandığı belirtilmişti.
Bombardımanın, Haşdi Şabi’nin de katıldığı “İrade el-Nesr” operasyonunun sona erdiği güne denk gelmesinin dikkat çektiğine yer verilmişti.
Söz konusu karargahta Haşdi ŞabiWnin “Tefuf Tugayı” olarak bilinen 13’üncü Tugayı’nın konuşlu bulunduğu kaydedilmişti.
Öte yandan Haşdi Şabi’nin Batı Anbar Operasyonları Komutanı Kasım Muslih yaptığı açıklamada, bombardımanı doğrulamıştı.
Muresenat Hava Üssü, Anbar’ın merkezi olan Ramadi kentinin 310 kilometre batısındaki Rutbe kentinde yer alıyor.
Geçtiğimiz ay da Irak’ın Selahaddin vilayetinde Haşdi Şabi’ye ait askeri karargahta patlamalar meydana geldi. Patlamaların hava saldırısından sonra meydana geldiği açıklanmıştı. Haşdi Şabi saldırının İsrail’e ait insansız hava araçlarıyla düzenlendiğini savunmuştu.
Site Haritası | Şartlar ve Koşullar | Hakkımızda | İletişim