Haşdi Şabi: Karargahımız bombalanmadı

Astana Zirvesi: Suriye’nin birliği için Kürdistan’ın işgaline onay

Suriye, Ortadoğu’nun ve dünyanın birinci gündem maddesi olma karakterini koruyor. Dünyanın büyükleri, bölgenin etkili ve zengin ülkeleri de Suriye ile yakından ilgilenmeye, Suriye’de nüfuz alanı yaratmaya devam ediyorlar.