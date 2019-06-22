Mesrur Barzani bileşenlerle bir araya geliyor

K24 - ERBİL

Yeni hükümet kabinesini kurmakla görevlendirilen Mesrur Barzani, bugün Kürdistan Bölgesi’ndeki bileşenlerin temsilcileriyle bir araya gelecek.

K24’ün Mesrur Barzani’nin ofisinden bir kaynaktan edindiği bilgiye göre, Mesrur Barzani bugün ilk olarak bazı Türkmen temsilcileriyle görüşecek. Görüşülecek taraflar arasında Türkmen Cephesi de bulunuyor.

Daha sonra ise Beytul Nehrin Partisi Genel Sekreteri Romyo Hekari ile görüşme gerçekleştirilecek.

Mesrur Barzani öğleden sonra ise Asuri Hareketi ve Keldani - Asuri Halk Meclisi’yle bir araya gelerek, yeni kurulacak hükümette yer alacak bileşenlerin adaylarının CV’lerini sunulmasını isteyecek.

17 Haziran’da Süleymaniye’ye ziyarette bulunan Mesrur Barzani, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), Goran Hareketi ve Kürdistsan Demokrat Sosyalist Partisi’yle görüşmeler gerçekleştirmişti.