Şengal’de Peşmerge’den DAİŞ’e operasyon

K24 - ŞENGAL

Şengal’de Peşmerge Güçleri ile terör örgütü DAİŞ mensupları arasında çıkan çatışmada 4 DAİŞ mensubu öldürüldü.

Şengal’deki Peşmerge Güçleri’nin komutanı Kasım Şeşo K24’e yaptığı açıklamada, sabahın erken saatlerinde DAİŞ mensuplarının Şengal Çimento Fabrikası yakınlarındaki ‘Xana Şehvani’den Gulata köyüne geçmeye çalıştığını, Peşmerge ve Ezidxan Güçleri’nin de DAİŞ mensuplarına operasyon düzenlediğini aktardı.

Haydar Şeşo komutanlığında düzenlenen operasyonda 4 DAİŞ’linin öldürüldüğü, 2 DAİŞ mensubunun da kendisini patlattığı belirtildi.

Peşmerge ve Ezidxan Güçleri saflarında kayıp olmadığı kaydedilirken, çatışmanın durduğu ifade edildi.

Terör örgütü DAİŞ, son 24 saat içerisinde Ninova ve Diyala’nın bazı bölgelerinde de terör saldırıları düzenlemişti.