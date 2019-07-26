Hafter'in hava üssü vuruldu

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Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti, General Hafter'in başkent Trablus'u bombalamak için kullandığı Cufra Hava Üssü'ndeki SİHA, askeri kargo uçağı ve savunma sistemlerini vurdu.

Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) ait savaş uçaklarının, ülkenin doğusundaki silahlı lider Halife Hafter'in Trablus operasyonunda kullandığı Cufra Hava Üssü'ndeki silahlı insansız hava aracı (SİHA), askeri kargo uçağı ve hava savunma sistemlerini vurduğu açıklandı.

Burkan el-Gadab Operasyonu resmi sayfasından yapılan yazılı açıklamaya göre, UMH'ye bağlı savaş uçakları, gece saatlerinde Hafter birliklerinin Trablus saldırılarında yoğun olarak kullandığı Cufra Hava Üssü'ndeki SİHA, İlyuşin İl-76 tipi askeri kargo uçağı ve hava savunma sistemlerini vurdu.

Bölgedeki görgü tanıkları da üsteki patlama seslerinin sabahın erken saatlerine kadar sürdüğünü aktardı. Hafter'in, Cufra Hava Üssü'nü başkentteki sivil bölgeleri de hedef alan insansız hava araçları için kullandığı iddia edilmişti.