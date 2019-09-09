İspanya ilk kez ETA'yı 'ortadan kalkmış' kabul etti

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İspanya'nın kuzeydoğusunda bulunan Bask bölgesindeki ETA, kendisini feshetmesinin ardından ilk kez resmen 'ortadan kalkmış' kabul edildi.

İspanya'da terör ile ilgili davalara bakan Ulusal Mahkeme Savcılığı, 'Bask Yurdu ve Özgürlük' (ETA) örgütünün 3 Mayıs 2018'de kendisini feshetmesinden sonra 'ortadan kalktığını' belirtti.

İspanya'da yeni adli yılın açılışı vesilesiyle savcılık tarafından sunulan 2018 Yıllığı'nda, ETA örgütü için "ortadan kalkmış" ifadesinin kullanılması, resmi olarak ilk kez belirtilmesi açısından önem arz etti.

Bask özerk yönetiminin bağımsızlığı için 40 yılı aşkın süre terör eylemleri yapan ve yaklaşık 850 kişinin ölümünden sorumlu tutulan ETA, ekim 2011'de silahlı eylemlerini bıraktığını, nisan 2017'de tamamen silah bıraktığını açıklamış ve mayıs 2018'de kendini feshettiğini duyurmuştu.

Ulusal Mahkeme Savcısı Maria Jose Segarra imzasının olduğu raporda ayrıca, Bask bölgesinde şiddetin sona ermesine rağmen bağımsızlık amacıyla mücadeleyi devam ettiren siyasi ve sivil grupların olduğuna vurgu yapıldı.

Raporda, "Bask bölgesinde mevcut durumda esas tehdidi, yasal olarak faaliyet gösteren aşırı sol görüşlü siyasi grupların içindeki muhalifler oluşturmaktadır. Bunların başında, silah bırakmaya karşı çıkan ETA mahkumları ile Baskı Karşıtı ve Af Hareketi (ATA) gelmektedir" görüşü savunuldu.