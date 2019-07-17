NASA gizemli bir ‘süpernova’ keşfetti

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NASA'nın gezegenleri keşfetmek ve takip etmek için kullandığı araştırma uydusu TESS, arkasında hidrojen izi bırakan ilginç bir süpernova keşfetti.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), geçtiğimiz nisan ayında henüz keşfedilmemiş öte gezegenleri takip etmek için tasarlanmış yörüngesel teleskobu Transiting Exoplanet Survey Satellite’i (TESS) kullanmaya başlamıştı.

Ohio Devlet Üniversitesi’nin yaptığı açıklamaya göre, beyaz cüce yıldızın patlamasıyla oluşan süpernovadaki veriler gökbilimcilerin, bazı yıldızların neden ve nasıl patladığı yönündeki varsayımlarına meydan okuyor.

Bu süpernovanın gökbilimcileri zorlamasının sebebi ise arkasında hidrojen izi bırakması olarak belirtildi.

Monthyl Notices of the Royal Astronomical Society dergisinde mayıs ayında yayımlanan araştırmaya göre gökbilimciler, TESS’in de tespit ettiği Tip 1a süpernovalar için iki beyaz cüce yıldızın birbiriyle etkileşime geçmesi gerektiğini varsayıyor, ancak bu açıklama da yeni keşfedilen hidrojeni tam olarak açıklamaya yetmiyor.

Ohio Devlet Üniversitesi’nde gökbilimci olan Patrick Vallely, yapılan açıklamada “Bu yıldızların patladığını yıllardır biliyoruz ancak neden patladığına dair çok fazla fikrimiz yok” dedi.

Vallely’nin yüksek lisans danışmanı Kris Stanek de ekibin, beyaz cücenin ikinci bir beyaz cüce yerine başka türden bir yıldızı tüketip tüketmediğini kontrol ettiğini ancak o tarz süpernovaların da daha farklı görüneceğini söyledi. Stanek, patlamanın muhtemelen üçüncü bir yıldızı daha tükettiğini ve bu yüzden alışılmadık hidrojen izleri olduğunu söyledi. (Kaynak: Webtekno)