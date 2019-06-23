Sairun Koalisyonu: Halk, Irak Parlamentosu’nu basar

K24 - BAĞDAT

Sairun Koalisyonu, Irak Hükümeti’nde üzerinde anlaşmaya varılmamış bakanlıklar konusunda uzlaşı sağlanmaması durumunda Irak Parlamentosu’nun halk tarafından basılacağı uyarısında bulundu.

Irak’ta Mukteda es-Sadr’ın liderliğini yaptığı Sairun Koalisyonu Parlamenteri Rami Sekini, bazı siyasi kesimlerin Irak kabinesinde eksik olan bakanlıkların tamamlamaması için engel oluşturduklarını söyledi.

Sekini, söz konusu siyasi kesimlerin bazı bakanlıklarla ilgili müdahalelerinden dolayı halkın Bağdat’taki Yeşil Bölge’ye girip Irak Parlamentosu’nu basma ihtimalinin olduğunu belirtti.

Siyasi kesimlerin önümüzdeki saatlerde anlaşmaya varmaması halinde halkın parlamentoyu basacağını vurgulayan Sekini, 8 aydır içişleri, adalet, savunma ve eğitim bakanlarının belirlenemediğini dile getirdi.

Geçtiğimiz hafta bir açıklama yapan Sairun Koalisyonu lideri Mukteda es-Sadr, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi’ye hükümette eksik olan bakanlıkların doldurması için 10 gün süre verdiklerini açıklamıştı.