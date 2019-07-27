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BASIN ÖZETİ - 27 Temmuz 2019

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BASIN ÖZETİ - 27 Temmuz 2019
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Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Yeni oluşuma kongre hamlesi

Torpile geçit yok

‘Barış’a özgürlük

Yoksul, gıda ve kiraya çalıştı

Partiler sınıfta kaldı


Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Bedelini ağır öderler

Füzeler depoda CAATSA rafta kalsın

9 imzacı akademisyen hak ihlaline uğradı

Sınır ötesine kurban göçü

Merkez Bankası İstanbul’a taşınıyor


Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

AYM: Akademisyenlerin hakları ihlal edildi

Erdoğan’dan operasyon tehdidi

Çocuk istismarında korkunç tablo

Munzur Festivali’nde belgesel yasağı


Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Merkez indirdi sıra bankalarda

Geri kabul iptal edilsin

Nijerya’da kaçırılan 4 Türk kurtarıldı

Doğu Akdeniz’de işbirliği yapalım


Yeni Yaşam Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

‘Çözüm diyalogda’

Kürde dili yasak

Festivale içerik eleştirisi

Eski yol arkadaşlarını ihanetle suçladı


Dünya Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Herkes nakit tasarrufunu dolarla yapıyor

Merkez faiz indirdi, şimdi sıra bankalarda

JP Morgan: Bankalar yönünü aşağı çevirecek

Erdoğan: Faizde düşüşün kademeli olarak devamı gerekir

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