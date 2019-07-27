BASIN ÖZETİ - 27 Temmuz 2019

Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Yeni oluşuma kongre hamlesi
Torpile geçit yok
‘Barış’a özgürlük
Yoksul, gıda ve kiraya çalıştı
Partiler sınıfta kaldı
Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Bedelini ağır öderler
Füzeler depoda CAATSA rafta kalsın
9 imzacı akademisyen hak ihlaline uğradı
Sınır ötesine kurban göçü
Merkez Bankası İstanbul’a taşınıyor
Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
AYM: Akademisyenlerin hakları ihlal edildi
Erdoğan’dan operasyon tehdidi
Çocuk istismarında korkunç tablo
Munzur Festivali’nde belgesel yasağı
Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Merkez indirdi sıra bankalarda
Geri kabul iptal edilsin
Nijerya’da kaçırılan 4 Türk kurtarıldı
Doğu Akdeniz’de işbirliği yapalım
Yeni Yaşam Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
‘Çözüm diyalogda’
Kürde dili yasak
Festivale içerik eleştirisi
Eski yol arkadaşlarını ihanetle suçladı
Dünya Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Herkes nakit tasarrufunu dolarla yapıyor
Merkez faiz indirdi, şimdi sıra bankalarda
JP Morgan: Bankalar yönünü aşağı çevirecek
Erdoğan: Faizde düşüşün kademeli olarak devamı gerekir
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